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РИА Новости

Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами

Вчера, 11:48
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел все девять исков банка "ФК Открытие" к бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть бонусы, выплаченные им накануне санации банка, и отклонил четыре из них, в том числе, последний – к бывшему вице-президенту Геннадию Жужлеву.
Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда первой инстанции, столичный арбитраж отказался признать недействительной сделкой выплату в августе 2017 года премии по итогам первого полугодия в размере 50 миллионов рублей. Другие подробности пока не сообщаются.
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При рассмотрении других исков представители "Открытия" сообщали в суде, что премии за особые достижения выплачивались топ-менеджерам 1 августа 2017 года, при этом уже в сентябре в банк для предотвращения банкротства была введена временная администрация, а по итогам года убыток составил около 400 миллиардов рублей. Представитель ЦБ РФ на одном из заседаний отметил, что непонятно, о каких достижениях может идти речь, если в итоге банку потребовалась помощь из бюджета в размере более триллиона рублей.
Банк "ФК Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к своим бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Ответчиками, кроме Жужлева, являются бывший старший вице-президент Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский и Антон Сбытов, экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова, другие бывшие топ-менеджеры - Сергей Бабкин, Константин Чигирев и Александр Тарабрин.
Серебренникова в октябре прошлого года заключила в суде мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей. Остальные иски были рассмотрены по существу, и половину из них суд удовлетворил, а половину – отклонил. Так, в требованиях истца к Бабкину по премии в 30 миллионов рублей, Чигиреву (40 миллионов) Будник, Жужлеву (по 50 миллионов) суд отказал, а требования к Сбытову, Тарабрину, Янпольскому и Яровому удовлетворил, обязав их вернуть соответственно 60 миллионов, 60 миллионов, 55 миллионов и 26 миллионов рублей. Решения пока не вступили в законную силу, некоторые из них уже обжалованы.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года заявляла, что регулятор планирует оспорить в суде выплаты бонусов менеджменту банка "Открытие" в первом полугодии 2017 года. Она тогда отмечала, что решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов.
300041
Сергей БабкинЭльвира НабиуллинаОткрытие (банк)Центральный Банк РФМоскваЭкономика
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