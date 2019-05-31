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РИА Новости

Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЧерника
Черника
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ежедневное употребление 150 граммов черники снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы на пятнадцать процентов, выяснили ученые из Великобритании и США.
Результаты исследования опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition, пресс-релиз научной работы доступен на портале EurekAlert.
Медики заинтересовались, как эта ягода влияет на людей, страдающих метаболическим синдромом.
Под этим состоянием понимается комбинация факторов риска развития болезней сердца: высокое артериальное давление, повышенное содержание сахара в крови и пониженное — "хорошего" холестерина, а также скопление жировых отложений в районе талии.
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Для исследований ученые привлекли 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имеющих лишний вес и метаболический синдром. Участникам предлагали съедать по одной (150 граммов) или по половине чашки охлажденной черники каждый день. Еще одна группа употребляла плацебо, похожее по цвету и вкусовым качествам на ягоду.

"Мы обнаружили, что ежедневная чашка черники существенно улучшает кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12-15 процентов", — отметил один из авторов исследования, доктор Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии Питер Кёртис.

При этом употребление меньшей порции черники не оказало никакого влияния на здоровье участников, добавили ученые.
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РИА Наука
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