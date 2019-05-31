Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. "Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

"Это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях, будущие участники дальних космических экспедиций. <...> Рассчитываем, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно-космической отрасли, потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять", — отметил он.

При это Рогозин подчеркнул, что "поощрение" не будет означать снижение требований к кандидатам.

Глава госкорпорации также призвал девушек проявлять "более активное участие".

"Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским", — добавил он.

Сейчас в отряде космонавтов числится всего одна девушка — Анна Кикина, прошедшая отбор в 2012 году. Опыта космических полетов у нее нет.

Нужны врачи, летчики и инженеры

Как отмечал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, на этот раз планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров.

Набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов. До этого в "Роскосмосе" сообщали, что корпорация будет проводить наборы чаще, но "набирать меньше".