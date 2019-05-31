Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда"

"Старые песни на новый лад". Политик о словах Зеленского про "две войны" Президент Украины заявил, что его страна ведет сразу две войны. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Владимир Зеленский произнес хорошо знакомые "мантры".