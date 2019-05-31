Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T11:42Z
https://ria.ru/20190531/1555140613.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155491/17/1554911750_0:90:3072:1818_1036x0_80_0_0_cba91cca3cb5e9fac0140b5c162b3114.jpg
РИА Новости

Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда"

Вчера, 11:42
372
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Выступление президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию бренда "Зекоманда" и еще четырех торговых марок, связанных с его политической деятельностью, следует из базы данных Укрпатента.
В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что 23 марта Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а 25 марта – "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского". Согласно заявке, указанные названия планируется использовать в рекламной деятельности, полиграфии, образовании и развлекательных сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Вчера, 08:16
"Старые песни на новый лад". Политик о словах Зеленского про "две войны" Президент Украины заявил, что его страна ведет сразу две войны. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Владимир Зеленский произнес хорошо знакомые "мантры".
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
033043
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
РИА
Новости
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Черника
Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с Ираном
Президент Сербии Александр Вучич
Косовские власти продолжили гонения на сербов, заявил Вучич
Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Вице-спикер Рады считает, что Гройсман воровал из государственного бюджета
ЛНР передала украинским силовикам тело погибшего в Донбассе диверсанта
В Хабаровском крае три населенных пункта попали в зону подтопления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
Лента новостейМолния