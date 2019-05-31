Журналист "Росбалта" пожаловался на действия сотрудников МВД при обыске

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Журналист "Росбалта" Александр Шварев направил жалобу в управление собственной безопасности МВД на действия сотрудников полиции при обыске в его квартире, он утверждает, что полицейские нарушили нормы закона и этики, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Игорь Бушманов.

Обыск по ходатайству управления отдела дознания МВД России по Москве в квартире журналиста "Росбалта" был проведен 18 апреля. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия Усманова, изымались документация и системные блоки. Впоследствии адвокат Шварева Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что разрешение на обыск было получено по сфальсифицированным данным: в постановлении значились те же имя и фамилия, но даты и место рождения не совпадали; кроме того, у полного тезки журналиста имелась судимость.

"Шварев отправил жалобу в главное управление собственной безопасности МВД. В содержании жалобы указывается на необходимость проверить действия сотрудников главного управления МВД по городу Москве, которые нарушили требования закона и этические нормы при проведении обысков у него в квартире", - сказал Бушманов.

Ранее Шварев подал жалобу на проведенный в его квартире обыск в прокуратуру города Москвы. В жалобе содержатся утверждения о "незаконности возбуждения и расследования уголовного дела", заявители просят "отменить все незаконные и необоснованные постановления дознавателей о возбуждении уголовного дела и ходатайства о проведении обысков", говорил адвокат.

В декабре 2018 года Усманов добился взыскания 50 тысяч рублей морального вреда за публикацию статей на сайте Russian Criminal, связывающих бизнесмена с делом криминального авторитета Шакро Молодого. Басманный суд Москвы, помимо денежной компенсации, удовлетворил требование о блокировке указанных статей Роскомнадзором.