В России учредили новую литературную премию "Золотая роза"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В канун дня рождения классика русской литературы Константина Паустовского учреждена новая литературная премия – "Золотая роза", именно так называется одно из главных сочинений писателя.

Лауреатов "Золотой розы" среди создателей литературных и книжных ценностей будут выбирать учредители премии. Победители получат диплом с портретом писателя и статуэтку в виде позолоченной розы.

В этом году почетный приз за выдающийся вклад в русскую литературу получил последний из учеников Паустовского в Литературном институте Юрий Бондарев, также "Золотой розы" был удостоен руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, известный библиофил и литературовед Михаил Сеславинский за выдающиеся исследования российской книжной культуры.