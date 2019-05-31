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РИА Новости

В России учредили новую литературную премию "Золотая роза"

Вчера, 11:36
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© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В России учредили новую литературную премию "Золотая роза"
В России учредили новую литературную премию Золотая роза
© Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В канун дня рождения классика русской литературы Константина Паустовского учреждена новая литературная премия – "Золотая роза", именно так называется одно из главных сочинений писателя.
Инициаторами создания награды стала группа деятелей культуры во главе с приемной дочерью Паустовского – Галиной Арбузовой.
Лауреатов "Золотой розы" среди создателей литературных и книжных ценностей будут выбирать учредители премии. Победители получат диплом с портретом писателя и статуэтку в виде позолоченной розы.
В этом году почетный приз за выдающийся вклад в русскую литературу получил последний из учеников Паустовского в Литературном институте Юрий Бондарев, также "Золотой розы" был удостоен руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, известный библиофил и литературовед Михаил Сеславинский за выдающиеся исследования российской книжной культуры.
Награды победителям вручил известный писатель и руководитель Российского детского фонда Альберт Лиханов.
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Константин ПаустовскийРоссийский детский фондЮрий БондаревМихаил СеславинскийРоссия
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