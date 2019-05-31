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РИА Новости

ОП направит в Роспотребнадзор предложение о запрете кальянов в кафе

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кальян. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Предложение от Общественной палаты РФ запретить использование кальянов в ресторанах и кафе из-за их опасности для здоровья будет направлено в Роспотребнадзор, заявил член ОП, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Ранее сообщалось, что Минздрав России поддержал идею запретить курение кальянов в местах общественного питания, так как научные исследования показывают, что их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов.
Кальян. Архивное фото
26 января 2017, 13:59
Роспотребнадзор выступает за запрет курения кальяна
"Кальян – это ингалятор массового потребления... использование ингаляторов требует стерилизации, то есть очистки этого устройства от бактерий, микробов. Стафилококк, возбудитель туберкулеза, герпеса – это реальность кальяна. А мы живем в век инфекционных заболеваний", - сказал Хамзаев на общественных слушаниях о состоянии антитабачного законодательства в России.
Он отметил, что российские рестораны стремятся заработать на привлечении клиентов с помощью кальянов. "Но мы понимаем, что это усугубляет, ухудшает состояние здоровья наших граждан", - подчеркнул Хамзаев.
По его мнению, Роспотребнадзор должен разобраться с этой ситуацией – проверить хотя бы несколько кальянов в ресторанах и в случае обнаружения каких-либо опасных бактерий и микробов, запретить их использование.
"Мы в своих рекомендациях Общественной палаты официально напишем в Роспотребнадзор об этой проблеме с просьбой разобраться", - уточнил Хамзаев.
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