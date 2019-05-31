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РИА Новости

Фиолетовая ветка метро в Москве разгрузится благодаря Некрасовской линии

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Загруженность Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после ввода всех станций Некрасовской ветки станет на четверть меньше, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Московский метрополитен прогнозирует, что в поездах Таганско-Краснопресненской линии станет на четверть свободнее после ввода всех станций Некрасовской линии. В полном объеме новую линию строители откроют уже к концу 2019-2020 года", - сообщил Латыпов на брифинге.
Он отметил, что в ближайшее время пройдет пуск первого участка Некрасовской линии метро, где расположатся 4 новые станции.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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