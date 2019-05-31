Фиолетовая ветка метро в Москве разгрузится благодаря Некрасовской линии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Загруженность Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после ввода всех станций Некрасовской ветки станет на четверть меньше, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Московский метрополитен прогнозирует, что в поездах Таганско-Краснопресненской линии станет на четверть свободнее после ввода всех станций Некрасовской линии. В полном объеме новую линию строители откроют уже к концу 2019-2020 года", - сообщил Латыпов на брифинге.