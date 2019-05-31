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РИА Новости

В Минкомсвязи оценили готовность сибирских регионов к переходу на "цифру"

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Минкомсвязь РФ оценивает готовность большинства сибирских регионов к переходу на цифровое телевещание 3 июня как высокую, но призывает оперативно реагировать на все обращения жителей.
"Мы оцениваем готовность регионов как высокую, но в процентах не стала бы говорить. Очевидно, что подключены не все. Но возможность позитивно решить эти проблемы и показать хорошую работу есть у всех. Надеемся, что все будет хорошо", - сказала в пятницу на окружном совещании директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина.
Переход на цифровое телевидение в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

Инженер в аппаратной радиотелевизионного передающего центра в Рязани
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

Инженеры радиотелевизионного передающего центра Чеченской республики в Гудермесе
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

Инженер настраивает приставку цифрового телевидения в одном из жилых домов в Гудермесе
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

Инженеры настраивают оборудование телевизионной вышки на территории Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

Волонтер помогает подключить приставку для цифрового эфирного телевидения жительнице города Гаврилов Ям
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

Инженер в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Переход на "цифру" займет полгода.

Оператор отделения почтовой связи в городе Гаврилов Ям упаковывает купленную жительницей города приставку для цифрового эфирного телевидения
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

Инженеры в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

Аппаратная Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

Антенны Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

Работник Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра в зале аналогового вещания
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкУстройство захвата цифрового сигнала и антенна.
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

Телевизионная вышка Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

Волонтер помогает жительнице города Пенза подключить устройство захвата цифрового сигнала для ТВ приемника
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Она обратила внимание на важность ежедневного проведения региональных штабов с 3 июня и проведения их под руководством заместителей губернатора регионов, вывод на "горячую линию" всех резервных операторов.
"В несколько раз увеличиваются звонки в первые 2-3 дня. Оцените волонтеров с разбивкой – есть ли волонтеры в муниципалитетах… Важно, чтобы человеку перезвонили и сказали, что его заявка принята. Это нам позволяет разгрузить "горячую линию" и важно, чтобы люди понимали, что они не остались наедине со своей проблемой", - сказала она.
Ларина отметила, что первые две недели после перехода на "цифру" будут "очень горячими" и потребуют оперативного реагирования, в том числе здесь важен мониторинг социальных сетей. Она сообщила, что опыт ранее перешедшей на "цифру" Кемеровской области, где пришлось принимать экстренные и оперативные меры для решения возникших проблем, должен помочь другим регионам подготовиться лучше. Это поддержал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"Всему населению наших регионов мы должны предоставить 20 цифровых каналов. К этому мы готовились больше года. Задача, чтобы переход перешел максимально безболезненно для населения. Кемеровская область перешла. Проблем нет, но во время перехода был всплеск (обращений – ред.), причем значительный. Поэтому должна проводиться разъяснительная работа… На второй день накал обращений спал. Но мы должны учитывать опыт регионов, которые перешли на "цифру", - сказал он, призвав власти регионов уже сейчас развернуть дополнительные силы волонтеров и операторов в колл-центрах.
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Переход на цифровое телевидениеМинкомсвязьОбщество
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