В Минкомсвязи оценили готовность сибирских регионов к переходу на "цифру"

НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Минкомсвязь РФ оценивает готовность большинства сибирских регионов к переходу на цифровое телевещание 3 июня как высокую, но призывает оперативно реагировать на все обращения жителей.

"Мы оцениваем готовность регионов как высокую, но в процентах не стала бы говорить. Очевидно, что подключены не все. Но возможность позитивно решить эти проблемы и показать хорошую работу есть у всех. Надеемся, что все будет хорошо", - сказала в пятницу на окружном совещании директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина.

Она обратила внимание на важность ежедневного проведения региональных штабов с 3 июня и проведения их под руководством заместителей губернатора регионов, вывод на "горячую линию" всех резервных операторов.

"В несколько раз увеличиваются звонки в первые 2-3 дня. Оцените волонтеров с разбивкой – есть ли волонтеры в муниципалитетах… Важно, чтобы человеку перезвонили и сказали, что его заявка принята. Это нам позволяет разгрузить "горячую линию" и важно, чтобы люди понимали, что они не остались наедине со своей проблемой", - сказала она.

Ларина отметила, что первые две недели после перехода на "цифру" будут "очень горячими" и потребуют оперативного реагирования, в том числе здесь важен мониторинг социальных сетей. Она сообщила, что опыт ранее перешедшей на "цифру" Кемеровской области, где пришлось принимать экстренные и оперативные меры для решения возникших проблем, должен помочь другим регионам подготовиться лучше. Это поддержал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

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