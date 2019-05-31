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РИА Новости

Президент Сербии прокомментировал ситуацию с избиением россиянина в Косово

Вчера, 11:23
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© Sputnik / Зоран ШапоњићРаненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
© Sputnik / Зоран Шапоњић
БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Косовская полиция действовала намеренно, избивая гражданина РФ, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в ходе силовой акции во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский президент с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.
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"Наши врачи проверяли его весь вечер, состояние хорошее, но мы долго размышляли, потому что получили описание ситуации, в которой люди, подвергшиеся нападению албанских сил, пострадали. Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка – они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идет о гражданине России, сотруднике администрации ООН", заявил Вучич журналистам.
"У них (косовских албанцев) есть только одна "церковь", в которой они молятся – это США, и все что те говорят, они сделают против России и Сербии, их не волнует, важно только, что американская миссия при ОБСЕ похвалит их за "антикоррупционную акцию", - подчеркнул Вучич.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.
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Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
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Александр ВучичСербияКосовоООНРоссияВ мире
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