Президент Сербии прокомментировал ситуацию с избиением россиянина в Косово

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Косовская полиция действовала намеренно, избивая гражданина РФ, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в ходе силовой акции во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский президент с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Наши врачи проверяли его весь вечер, состояние хорошее, но мы долго размышляли, потому что получили описание ситуации, в которой люди, подвергшиеся нападению албанских сил, пострадали. Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка – они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идет о гражданине России, сотруднике администрации ООН", заявил Вучич журналистам.

"У них (косовских албанцев) есть только одна "церковь", в которой они молятся – это США, и все что те говорят, они сделают против России и Сербии, их не волнует, важно только, что американская миссия при ОБСЕ похвалит их за "антикоррупционную акцию", - подчеркнул Вучич.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.