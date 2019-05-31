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РИА Новости

СК проводит проверку после ДТП с автобусами в Перми

Вчера, 11:17
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю организовало доследственную проверку по факту ДТП с рейсовыми автобусами в Перми, в результате которого пострадали пять человек, сообщает СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому проводится доследственная проверка по факту получения 31 мая 2019 года травм различной степени тяжести граждан, находившихся в рейсовых автобусах", - говорится в сообщении.
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Столкновение двух автобусов произошло в пятницу около 4.00 мск на улице Мильчакова в Дзержинском районе Перми на автобусной остановке "Таврическая". В момент ДТП автобус Mercedes-Benz под управлением водителя 1960 года рождения двигался от конечной остановки к улице Овчинникова. В районе дома 23 по улице Мильчакова водитель автобуса потерял сознание, транспортное средство протаранило световую опору, после чего его отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с автобусом Volgabus, двигавшимся в попутном направлении.
Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадали водители и кондукторы обоих автобусов, а также пассажир автобуса Mercedes-Benz. Четверо пострадавших госпитализированы, кондуктору автобуса Mercedes-Benz оказана помощь на месте.
Проверку также проводит ГУ МВД России по Пермскому краю.
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