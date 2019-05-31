СК проводит проверку после ДТП с автобусами в Перми

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю организовало доследственную проверку по факту ДТП с рейсовыми автобусами в Перми, в результате которого пострадали пять человек, сообщает СУСК по региону.

Столкновение двух автобусов произошло в пятницу около 4.00 мск на улице Мильчакова в Дзержинском районе Перми на автобусной остановке "Таврическая". В момент ДТП автобус Mercedes-Benz под управлением водителя 1960 года рождения двигался от конечной остановки к улице Овчинникова. В районе дома 23 по улице Мильчакова водитель автобуса потерял сознание, транспортное средство протаранило световую опору, после чего его отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с автобусом Volgabus, двигавшимся в попутном направлении.