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РИА Новости

Минтранс и Росавиацию накажут из-за ситуации с аэропортом Благовещенска

Вчера, 11:15
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© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трунев сообщил, что руководство Минтранса РФ и Росавиации решено наказать за плохую организацию работы по проведению конкурсных процедур на реконструкцию аэропорта Благовещенска: конкурс проводили 4 раза, подрядчик не найден.
"Решили наказать руководство Минтранса и Росавиации за плохо организованную работу. Четыре раза проходили конкурсные процедуры - четыре раза не состоялись. Неужели надо было четыре раза на грабли наступать, неужели недостаточно было одного?" - сказал Трутнев журналистам после совещания в Благовещенске, на котором обсуждалась реконструкция аэропорта.
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Он заметил, что "есть целый ряд вопросов", связанных с заниженной суммой, которую планировали выделить при проведении конкурсов на реконструкцию транспортного узла, а также с устаревшей проектной документацией и завышенными требованиями к подрядчику.
"Я за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но когда никто не выходит на конкурс, люди же должны задуматься, что давал поручение президент Российской Федерации и ничего не двигается. Это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, просто отсутствие ответственности. Нам таких работников не надо", - сказал полпред.
Взлетно-посадочная полоса (ВПП) и перрон благовещенского аэропорта Игнатьево имеют много дефектов, морально устарело и светосигнальное оборудование. ВПП была построена в 1962 году, ее длина в 2,8 километра не позволяет принимать в Благовещенске часть воздушных судов. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (контролируется Росавиацией) несколько раз объявляла конкурс для поиска подрядчика для реконструкции аэропорта.
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