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РИА Новости

Стой! Напряжение! Простой урок по электробезопасности

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВесенний фестиваль науки "WOW? HOW!"
Весенний фестиваль науки WOW? HOW!
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В преддверии Дня защиты детей и начала летних каникул компания МОЭСК проводит в столице уроки для школьников, на которых простым языком объясняют правила электробезопасности. Взрослым тоже полезно вспомнить об этих правилах и объяснить их своим маленьким домочадцам.

Чем опасно электричество

Уроки для школьников разделены на три блока – "электричество", "электричество в быту" и "правила поведения рядом с энегообъектами". Символ занятий – герои популярного мультипликационного фильма "Фиксики" (лица проекта "Доброе электричество – детям").
Сначала детям объясняют, что электричество – вещь полезная. Оно дает нам свет и тепло, оно приводит в движение разные механизмы, позволяет готовить еду, играть в компьютерные игры, оно запускает аттракционы и умеет еще очень многое. Но вместе с тем таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает правил электробезопасности или пренебрегает ими, не умеет обращаться с электрическими бытовыми приборами, не соблюдает правила поведения вблизи энергообъектов.
© Фото : МОЭСК Дети на уроке МОЭСК по электробезопасности
Дети на уроке МОЭСК по электробезопасности
© Фото : МОЭСК
Дети на уроке МОЭСК по электробезопасности
Угрозу представляет любое электричество – потенциально опасны все приборы, которые используют для своей работы электрическую энергию. Небрежное и неправильное использование ними может привести к ожогам, пожару в доме и даже смерти.
Опаснее всего электричество в сочетании водой – в таких условиях может наступить самый неблагоприятный исход.
Если человек касается оголенных проводов, которые находятся под напряжением, включается в электрическую цепь – через его тело протекает ток. Из-за этого появляются судороги, может прекратиться дыхание и остановиться сердце.
И чем выше напряжение, тем опаснее электрический ток. Безопасным считается напряжение только до 12 вольт. В домах же используется напряжение от 220 вольт.

Электричество в быту

Правила поведения в быту довольно просты. Во-первых, несовершеннолетним нельзя самостоятельно заменять лампочки, включать и выключать автоматы питания, разбирать электроприемники, телевизоры и другие бытовые приборы, устанавливать розетки, звонки, выключатели.
Впрочем, взрослым, не имеющим соответствующей квалификации, тоже не стоит выполнять сложные работы, связанные с электричеством и разбирать приборы.
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Во-вторых, запрещается пользоваться выключателями, розетками, вилками, кнопками звонков, у которых повреждены крышки. Также нельзя использовать бытовые приборы с поврежденными, перекрученными и обуглившимися шнурами.
Если при прикосновении к электроприбору, трубам и кранам отопления и водопровода и другим металлическим предметам, чувствуется покалывание или начинает немного трясти, это значит, что предмет находится под напряжением из-за повреждения электросети. Это сигнал о большой опасности.
Деткам объясняют, что нужно немедленно отойти от прибора и сообщить взрослым, а взрослым – позвонить в службу экстренной помощи 112.

Не влезай, убьет!

Все энергообъекты в городе хорошо защищаются от посторонних и обязательно снабжаются предупреждающими знаками.
Но детям на уроках все равно напоминают, что на территорию и в помещения электросетевых сооружений заходить категорически нельзя. Также запрещается открывать двери ограждений электроустановок.
© МОЭСК Предупреждающие об опасности знаки на энергообъектах
Предупреждающие об опасности знаки на энергообъектах
© МОЭСК
Предупреждающие об опасности знаки на энергообъектах
Также несчастный случай может произойти, если приблизиться к лежащему на земле оборванному электрическому проводу.
МОЭСК напоминает, что приближение к оборванному проводу менее, чем на восемь метров, опасно для жизни. Поэтому об оборванных проводах нужно немедленно сообщатьв МОЭСК по телефону 8-800-700-40-70 или по телефону 112.
Также опасно залезать на электроустановки и опоры линий электропередачи, набрасывать на провода проволоку или другие предметы.
Поэтому ни детям, ни родителям не стоит запускать рядом с линиями электропередач воздушного змея, рыбачить или пытаться сделать селфи на трансформаторной подстанции. Такие попытки чаще всего заканчиваются трагедией.
© Фото : МОЭСК Фото трансформаторной подстанции с Фиксиками
Фото трансформаторной подстанции с Фиксиками
© Фото : МОЭСК
Фото трансформаторной подстанции с Фиксиками
Также запрещается разжигать рядом с линиями электропередач костры, складывать рядом дрова, солому и прочие легковоспламеняющиеся предметы.
Опасны деревья, в кроне которых проходят провода. На уроке МОЭСКа детям объясняют, что к таким деревьям лучше не прикасаться вообще, и особенно в сырую погоду, так как они служат проводником электричества.

Творческий заряд

В конце урока детям напоминают самые главные правила пользования электричеством в быту и на улице:
Нельзя тянуть вилку из розетки за провод; браться за провода электроприборов мокрыми руками; пользоваться неисправными электроприборами; ремонтировать электроприборы, включенные в сеть; пользоваться электроприборами, в том числе телефонами, подключенными к розетке, в ванной; пользоваться вилками, которые не подходят к розеткам; пытаться попасть в трансформаторные будки.
Кстати, недавно в честь 10-летия проекта "Доброе электричество – детям" МОЭСК провела в Зеленограде акцию #Доброе электричество. Энергетики организовали 10 уроков по электробезопасности под девизом "10 добрых лет – 10 добрых дел!". Кульминацией акции стало театрализованное фикси-шоу с ростовыми куклами фиксиков "Осторожно, электричество!".
Свои мероприятия в преддверии Дня защиты детей также организуют ОЭК и "Мосводосток". ОЭК при поддержке Молодежного совета компании проводит праздничную акцию для детских садов и воспитанников школы-интерната "Доверие".
"Мосводосток" вместе с профсоюзным комитетом и молодежным советом компании каждый год устраивает выставку-конкурс рисунка для детей от 5 до 15 лет. Тематика конкурса обычно связана с деятельностью "Мосводостока".
© Фото : МОЭСК Дети создают граффити на трансформаторнойподстанции
Дети создают граффити на трансформаторнойподстанции
© Фото : МОЭСК
Дети создают граффити на трансформаторнойподстанции
600000
МОЭСКМоскваОбщество
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