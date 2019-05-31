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РИА Новости

В Нижегородской области продлят работу колл-центра по переходу на "цифру"

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил продлить работу колл-центра по переходу на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ) до 1 августа 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Третьего июня текущего года Нижегородская область в числе других регионов "третьей волны" полностью переходит на цифровое эфирное телевещание.
"Для того, чтобы переход на "цифру" был для жителей максимально комфортным, в регионе организована работа волонтеров, которые помогают подключить цифровое оборудование, льготным категориям граждан предоставляются средства для его покупки. В апреле в регионе заработал call-центр. За 2 месяца работы на горячую линию поступило более 3,5 тысячи звонков. Предполагаю, что, несмотря на активную информационно-разъяснительную кампанию, вопросы у наших граждан могут быть и после 3 июня. Поэтому я поручил продлить работу call-центра до 1 августа. На помощь волонтеров после 3 июня мы также рассчитываем - их в регионе более 1400 человек", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
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В бюджете Нижегородской области на помощь льготным категориям граждан при приобретении цифровой приставки или спутникового оборудования заложено 15 миллионов рублей. На сегодняшний день за помощью обратились более 950 человек, выделено более 950 тысяч рублей.
Складские запасы приставок в торговых сетях региона и несетевой рознице составляют около 37 тысяч штук при расчетной потребности около 30 тысяч.
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Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
В декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на последнем объекте региональной цифровой телесети - радиотелевизионной станции (РТС) "Суроватиха". Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет 98,8% населения. Вне зоны охвата ЦЭТВ проживают менее 1,2% населения. Для жителей этих населенных пунктов прием 20 обязательных общедоступных теле- и 3 радиоканалов будет обеспечен с помощью спутникового вещания.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
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Переход на цифровое телевидениеНижегородская областьОбщество
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