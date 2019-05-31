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РИА Новости

Вице-спикер Рады считает, что Гройсман воровал из государственного бюджета

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид считает, что премьер-министр Владимир Гройсман мог бы уберечь страну от угрозы дефолта, если бы не "воровал из государственного бюджета".
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Премьер считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

"Владимир Гройсман гораздо больше сделал бы для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из государственного бюджета. Я уверена, что это было бы гораздо более эффективной защитой от дефолта, чем эти постановочные сцены в стенах украинского парламента (заявления Гройсмана о том, что разговоры о дефолте вредят Украине - ред.)", - заявила Сыроид в кулуарах Верховной рады в пятницу, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявлял, что Украине необходимо провести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов, иначе к осени может наступить дефолт.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.
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