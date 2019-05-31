Вице-спикер Рады считает, что Гройсман воровал из государственного бюджета

"Владимир Гройсман гораздо больше сделал бы для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из государственного бюджета. Я уверена, что это было бы гораздо более эффективной защитой от дефолта, чем эти постановочные сцены в стенах украинского парламента (заявления Гройсмана о том, что разговоры о дефолте вредят Украине - ред.)", - заявила Сыроид в кулуарах Верховной рады в пятницу, трансляцию вел телеканал "112. Украина".