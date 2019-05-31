Минюст решил ликвидировать три партии, давно не участвовавшие в выборах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минюст через суд требует ликвидировать три политические партии, не участвовавшие в выборах уже семь лет подряд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Среди них: "Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых", "Союз горожан".

Согласно закону "О политических партиях", организацию могут ликвидировать по решению Верховного суда, если она не участвует в выборах семь лет подряд.

Всего в этом году планируется проверить восемь партий. Министерство выяснит, соответствует ли их деятельность уставу и не нарушает ли она законодательство.

По данным ведомства на январь 2019-го, в Едином государственном реестре юридических лиц содержались сведения о 64 политических партиях, из них 33 зарегистрированы в течение 2012-го.