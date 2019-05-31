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РИА Новости

Минюст решил ликвидировать три партии, давно не участвовавшие в выборах

Вчера, 10:56
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "Альянс зеленых"
Съезд политической партии Альянс зеленых
© Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минюст через суд требует ликвидировать три политические партии, не участвовавшие в выборах уже семь лет подряд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Среди них: "Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых", "Союз горожан".
Согласно закону "О политических партиях", организацию могут ликвидировать по решению Верховного суда, если она не участвует в выборах семь лет подряд.
Всего в этом году планируется проверить восемь партий. Министерство выяснит, соответствует ли их деятельность уставу и не нарушает ли она законодательство.
По данным ведомства на январь 2019-го, в Едином государственном реестре юридических лиц содержались сведения о 64 политических партиях, из них 33 зарегистрированы в течение 2012-го.
Ранее в мае глава Минюста Александр Коновалов заявил, что нет никаких разнарядок по ликвидации партий.
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