Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане

"Официальный визит Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертв голода, сталинских репрессий, унесших миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессий есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 миллиона человек. В связи с этим мы посетим вместе мемориальный комплекс АЛЖИР и почтим память жертв тоталитаризма. Это станет проявлением большого уважения к казахскому народу и всем жертвам репрессий", - сказал Токаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Туском, который находится в Казахстане с визитом.