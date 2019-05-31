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РИА Новости

Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Евросовета Дональд Туск в пятницу посетят мемориальный комплекс, который расположен на территории Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР) в республике.
В Казахстане 31 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.
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"Официальный визит Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертв голода, сталинских репрессий, унесших миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессий есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 миллиона человек. В связи с этим мы посетим вместе мемориальный комплекс АЛЖИР и почтим память жертв тоталитаризма. Это станет проявлением большого уважения к казахскому народу и всем жертвам репрессий", - сказал Токаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Туском, который находится в Казахстане с визитом.
В свою очередь Туск заявил, что "тронут тем, что посетил Казахстан в День памяти жертв политических репрессий". "Мемориал жертвам в бывшем советском лагере АЛЖИР, который я сегодня собираюсь посетить, это значимое и символическое напоминание о стойкости человеческого духа перед тоталитаризмом", - сказал Туск.
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Касым-Жомарт ТокаевДональд ТускКазахстанВ мире
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