Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Евросовета Дональд Туск в пятницу посетят мемориальный комплекс, который расположен на территории Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР) в республике.
В Казахстане 31 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.
"Официальный визит Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертв голода, сталинских репрессий, унесших миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессий есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 миллиона человек. В связи с этим мы посетим вместе мемориальный комплекс АЛЖИР и почтим память жертв тоталитаризма. Это станет проявлением большого уважения к казахскому народу и всем жертвам репрессий", - сказал Токаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с Туском, который находится в Казахстане с визитом.
В свою очередь Туск заявил, что "тронут тем, что посетил Казахстан в День памяти жертв политических репрессий". "Мемориал жертвам в бывшем советском лагере АЛЖИР, который я сегодня собираюсь посетить, это значимое и символическое напоминание о стойкости человеческого духа перед тоталитаризмом", - сказал Туск.