Все данные о живущих в плохих условиях детях проверяют, заявила Кузнецова

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой проверял каждое сообщение о найденных детях, проживающих в антисанитарных условиях или без родителей, заявила детский омбудсмен в интервью РИА Новости.

"Мы проверяли буквально каждое сообщение, которое появлялось в СМИ. После малышки, оставленной в квартире на Ленинградском проспекте, был целый поток сообщений о том, что где-то еще находятся так называемые "дети-маугли", хотя я совершенно не приветствую этот термин. Мы проверяли каждое, и они не подтверждались. Второго такого случая, чтобы ребенок долгое время находился в социальной изоляции, в таких опасных, нечеловеческих условиях, мы не обнаружили", - сказала она.

По словам Кузнецовой, сам факт нахождения таких детей обнаружил некое слепое пятно в работе уполномоченных ведомств, которым не хватает инструментов, чтобы своевременно обнаружить проблемные семьи. Она также добавила, что ответственность за жизнь и здоровье детей должен нести каждый взрослый, который видит ребенка в потенциально опасной ситуации.

Пятилетнюю девочку обнаружили в марте в квартире на Ленинградском шоссе в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у нее на шее вросло в кожу. Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что у девочки есть социальные навыки, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.