Анна Кузнецова: бдительность окружающих может спасти ребенку жизнь

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Накануне этого праздника уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что государство может сделать для каждой семьи, почему стало много сообщений об оставленных детях и кто в ответе за безопасность каждого ребенка.

– Что можно сделать, чтобы улучшить взаимодействие между государством и конкретной семьей?

– Анализируя обращения граждан, мы видим, что причиной обращений к нам, как порой к последней надежде, служат несколько поводов. Первый – нарушение законов страны соответствующими государственными органами, недолжное исполнение тех полномочий и функций, которые на них возложены. Второй – отсутствие информированности граждан, обратившихся к нам, о своих возможностях и правах, о том, куда они еще могут обратиться. То есть они пишут нам, не зная, что им может помочь кто-то рядом. Иногда на личных встречах с гражданами в регионах, куда мы выезжали, мы буквально через дорогу находили то учреждение, в которое как раз и нужно обратиться маме, например, с ребенком-инвалидом, а она обращалась к нам, не имея информации о возможностях региональных инфраструктур. И, конечно, сказывается отсутствие так называемого пресловутого межведомственного взаимодействия, когда ведомства между собой не могут договориться об оказании помощи и перекладывают ответственность друг на друга, бюрократизируя дело. И получается, как в том анекдоте: "Приходите завтра. Что же вы сегодня приходите?" В итоге граждане, не дождавшись и не получив ответа, обращаются к нам.

Анализируя вот эти основные три блока причин, делаем выводы. Первый – нужно повышать информированность граждан об их правах или создавать специальные инструменты, которые позволят им быстро и точно получить информацию о своих правах и возможностях решения проблем. Например, недавно мальчика в торговом центре оставили. Мы понимаем, что если бы у мамы было желание, а на каждом углу висел телефон какой-нибудь службы доверия, по которому можно обратиться в сложной жизненной ситуации, то возможно, ребенка она не оставила бы в торговом центре. Естественно, есть еще и воля человека, здесь уже ничего не скажешь. Но условия создать, безусловно, важно.

То же и с межведомственным взаимодействием – если будет создана специальная структура, которую мы апробировали в одном из регионов России, предполагающая контроль и постоянный мониторинг за разрешением конкретной жизненной ситуации, тогда мы эту проблему сможем решить. Сейчас она, безусловно, на совести каждого ведомства, и при нарушениях надзорные органы дают соответствующее заключение.

– В последнее время все чаще появляются сообщения о найденных где-то запущенных детях. Как думаете, это тенденция или просто стали больше внимания обращать на такую проблему?

– Безусловно, сообщений стало больше. Мы проверяли буквально каждое сообщение, которое появлялось в СМИ. Особенно после малышки Любочки, оставленной в квартире на Ленинградском проспекте. После этой истории был целый поток сообщений о том, что где-то еще находятся так называемые дети-маугли, хотя я и не приветствую этот термин совершенно. Мы проверяли каждое, и они не подтверждались. Второго такого случая, чтобы ребенок долгое время находился в социальной изоляции, в таких опасных нечеловеческих условиях, мы не обнаружили. Естественно, были различные ложные сигналы, мы с ними работали, подключали сотрудников соответствующих инстанций – социальные службы, службы опеки, правоохранительные органы, Следственный комитет. Ни один случай не остался без внимания, но такого, как с Любой, мы не нашли.

Но сигнал, безусловно, тревожный, что есть такие дети-невидимки. То есть обнаружилось некое слепое пятно в работе специально уполномоченных ведомств, которым не хватает инструментов, чтобы распознать, найти и обнаружить этих детей.

Мы знаем случай, когда гибель ребенка была предотвращена, благодаря бдительности воспитателей в одном из регионов, которые забили тревогу на третий-четвертый день отсутствия ребенка в детском саду. В результате ребенка обнаружили рядом с трупом бабушки в закрытой квартире. Он питался печеньем, у него было истощение. Сейчас с ним все в порядке, он находится с родственниками, уже оформлена опека.

Мы понимаем, что даже простой такой звонок, бдительность порой стоят ребенку жизни, но, к сожалению, последние случаи с оставленными детьми в торговом центре и в больнице показывают, что чувствительность инструментов к таким моментам необходимо наращивать. Но целью ни в коем случае не должны стать контроль и проверки, ведь мы никогда не проконтролируем все. Это понятно. Условием предотвращения этих случаев, их серьезной профилактики является только доверие самих родителей и законных представителей ребенка, попавших в трудную ситуацию. Чтобы, если возникли трудности на ранней стадии, а не когда уже совсем нет выхода, только в больницу отвезти и оставить, было куда обратиться.

Обращаются, когда ждут помощи, а когда думают, что придут проконтролируют, поругают и скажут тысячу раз, что ты не справляешься, конечно, никто звонить не будет и обращаться за помощью тоже. Исходя из этих принципов, необходимо восстанавливать и устанавливать доверительную среду при обращении семьи в соответствующие инстанции. Но для этого необходим также профессионализм. Только профессиональный человек может прийти и оказать необходимую помощь.

– Кто еще может и должен предотвратить ситуацию, когда жизнь и здоровье ребенка оказываются в опасности?

– Если говорить от общего к частному, то каждый взрослый, который видит ребенка, бредущего по улице одного, видит на ребенке синяки. Но необходимо не доводить до абсурда и не делать детей предметом манипуляции. К сожалению, это тоже имеет место быть, когда органы системы профилактики используют для того, чтобы решить соседский конфликт.

Следующий путь – наращивание возможностей получить помощь. Это, я считаю, самый прямой и самый точный способ. Это позволит отсеять ложные сообщения, не проигнорировать тревожные сигналы и самое главное – поступить правильно, оказать вовремя помощь и поддержку. Порой семье нужна просто информация о том, какие виды помощи ей могут оказать.

– Сейчас много говорят о реформе органов опеки. На ваш взгляд, на чем надо сконцентрироваться при ее подготовке? Что бы вам хотелось изменить в этой сфере?

– Насколько мне известно, пока создана рабочая группа. Конечно, пересмотр работы системы органов опеки давно напрашивается. Мы видим эти тревожные случаи, видим, насколько не хватает инструментов поддержки, помощи сопровождения. А контроль порой приобретает совершенно уродливые формы. Это бездумное изъятие детей или, наоборот, навязывание ребенка. Например, в одном из субъектов ребенка вернули маме, которая совершенно не хотела его воспитывать, в итоге она закрыла эту девочку в доме и оставила, пока та не умерла от голода.

Одновременно с этим у органов опеки очень много задач – от выстраивания благополучия в семье, ранней профилактики неблагополучия до полного сопровождения кровных семей и приемных семей, усыновителей, замещающих, оформление документов и так далее. Огромное число задач стоит перед органами опеки. К сожалению, не всегда они с ними справляются, как мы видим, поэтому необходимо или полностью пересмотреть задачи, или пересмотреть полностью управление в этой сфере. Что точно должны делать органы опеки? Должны ли они исцелять от алкоголизма, исцелять от конфликтности и восстанавливать, гармонизировать отношения или они должны занимать чисто контролирующую позицию? На мой взгляд, нужно разобраться, что все-таки они должны делать, достаточно ли у них инструментов. И это, конечно, не что иное, как серьезное реформирование системы, это не какой-то локальный акт по совершенствованию работы, например, с приемными семьями, а серьезная работа. Ведь самое дорогое – это наши дети, у них должно быть самое лучшее. Нужно посмотреть, насколько существующая структура отвечает тем вызовам, которые перед ней стоят сегодня.

– У вас теперь есть право законодательной инициативы, как вы планируете его использовать?

– Мы уже его использовали. Во-первых, вели дискуссии с министерством труда по поводу вопроса, который стоит очень остро в Новосибирске. Несколько десятков семей переселенцев могут лишиться материнского капитала, который они по решению суда должны вернуть. Это наши соотечественники, которые приехали в Новосибирск, у них родились дети, а теперь их после обращения прокуратуры в суд обязали вернуть материнский капитал, полученный в Российской Федерации. Это совершенно идет вразрез со всеми нормами, принципами и правилами, в том числе с концепцией поддержки соотечественников, представленной президентом. Мы понимаем, что не только Новосибирск может оказаться перед этой ситуацией, а все регионы России, потому что есть некая неточность трактовки законодательства. Неясно, кто имеет право на материнский капитал. Мы предлагали министерству труда выйти с законодательной инициативой, когда у нас ее еще не было. К сожалению, мы этого не дождались. Нам предложили взамен методические рекомендации, которые также не были опубликованы. В итоге у нас появилось право обращаться с мотивированными предложениями в Госдуму. Мы предложили внести изменения в федеральное законодательство по материнскому капиталу, чтобы утверждалось право семей переселенцев на материнский капитал.

Второе, что мы тоже сделали сразу же, представили в Государственную думу целый комплекс предложений по изменению федерального законодательства, касающегося детей-сирот, начиная от льгот на поступление и заканчивая иными вопросами сопровождения. Мы предлагаем утвердить стандарт социальной услуги по постинтернатному сопровождению, в котором будет прописано право выпускников сиротских учреждений на получение юридической консультации, сопровождение. Нужно утвердить этот стандарт, чтобы он в формате социальной услуги был представлен нашим выпускникам сиротских учреждений.

Сейчас, например, есть проблема с обеспечением выпускников сиротских учреждений жильем. Порой и это жилье, которое с таким трудом достается, потом становится достоянием мошенников.

Тяжелая и постоянно усугубляется ситуация с трудоустройством выпускников сиротских учреждений. Мы видим по статистике предыдущего года, что большое число выпускников сиротских учреждений после получения среднего профессионального образования уходят в никуда. Мы видим, что процент трудоустроенных сирот неуклонно снижается, эту тенденцию ни в коем случае нельзя не замечать. Если мы сегодня говорим о демографии и о иных задачах, которые поставил перед нами президент, важно, чтобы эта тема нашла достойное место.

Еще хочется сказать, что мы против выдачи жилищных сертификатов. На наш взгляд, при таком постинтернатном сопровождении, как сейчас, ни о каких сертификатах речь идти не может. Тем более что без мнения выпускников принимать это решение уже нельзя, они являются совершеннолетними гражданами. Необходимо искать новые пути, чтобы усовершенствовать процедуру предоставления жилья выпускникам сиротских учреждений, но не за счет уменьшения тех гарантий, которые государство им предоставляет.

– Можете что-то пожелать родителям ко Дню защиты детей?