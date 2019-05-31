ЦОДД призвал велосипедистов в Москве переходить дорогу пешком

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Центра организации дорожного движения призывает велосипедистов и любителей самокатов помнить о ПДД и переходить дорогу пешком, чтобы избежать несчастных случаев и аварий на дорогах.

"Центр организации дорожного движения Правительства Москвы просит велосипедистов и пользователей самокатов переходить дорогу пешком во избежание аварий и быть внимательными на дороге", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Как отметили в пресс-службе, в последнее время возросло количество ДТП с участием велосипедистов. В ЦОДД уточняют, что во многом это случается из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"Главное, о чем следует помнить пользователям велосипедов и самокатов: при приближении к пешеходному переходу необходимо остановиться, взять велосипед или самокат в руки и переходить дорогу только пешком", – напомнили в ЦОДД.