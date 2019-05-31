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РИА Новости

ЦОДД призвал велосипедистов в Москве переходить дорогу пешком

Вчера, 10:41
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист на перекрестке в Москве
Велосипедист на перекрестке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Велосипедист на перекрестке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Центра организации дорожного движения призывает велосипедистов и любителей самокатов помнить о ПДД и переходить дорогу пешком, чтобы избежать несчастных случаев и аварий на дорогах.
"Центр организации дорожного движения Правительства Москвы просит велосипедистов и пользователей самокатов переходить дорогу пешком во избежание аварий и быть внимательными на дороге", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Как отметили в пресс-службе, в последнее время возросло количество ДТП с участием велосипедистов. В ЦОДД уточняют, что во многом это случается из-за несоблюдения правил дорожного движения.
"Главное, о чем следует помнить пользователям велосипедов и самокатов: при приближении к пешеходному переходу необходимо остановиться, взять велосипед или самокат в руки и переходить дорогу только пешком", – напомнили в ЦОДД.
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Согласно данным центра, за 4 месяца текущего года на 62,7% увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. "Раненных в таких авариях также стало больше: если в прошлом году повреждения получили 15 человек, в текущем – уже 25 (на 66,7% больше)", - добавили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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