Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
"Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить", - сообщила сотрудница отдела по печати южнокорейского министерства.
По данным газеты "Чосон ильбо", Ким Хёк Чхоль вместе с еще четырьмя сотрудниками МИД КНДР, которые участвовали в подготовке американо-северокорейских саммитов, были казнены в марте как "шпионы".
Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль, как утверждается, отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо.
Все эти сведения исходят из неназванного северокорейского источника. Ранее в Южной Корее консервативная пресса также распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись где-то живыми и невредимыми.