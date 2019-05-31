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РИА Новости

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Вчера, 10:39
12601
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
"Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить", - сообщила сотрудница отдела по печати южнокорейского министерства.
На улицах Пхеньяна
Вчера, 08:36
Южнокорейские СМИ сообщают о казни в КНДР. Доказательств не приводятГазеты Южной Кореи в очередной раз сообщили о том, что в Северной Корее казнили чиновника. На этот раз речь идет о спецпредставителе КНДР по США. При этом подобные сообщения уже не раз оказывались выдумкой.
По данным газеты "Чосон ильбо", Ким Хёк Чхоль вместе с еще четырьмя сотрудниками МИД КНДР, которые участвовали в подготовке американо-северокорейских саммитов, были казнены в марте как "шпионы".
Глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль, как утверждается, отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо.
Все эти сведения исходят из неназванного северокорейского источника. Ранее в Южной Корее консервативная пресса также распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись где-то живыми и невредимыми.
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Южная КореяКНДРВ мире
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РИА уже сообщает новости из "желтой прессы".
31 мая, 11:40
Сергей Добрый
800003
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