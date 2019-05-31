Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Прокуратура считает основной версией крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины техническую неисправность, передает в пятницу агентство Прокуратура считает основной версией крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины техническую неисправность, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на военную прокуратуру.

Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что в декабре 2018 году вертолет проходил техническое обслуживание и "всё было в порядке".