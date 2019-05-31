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РИА Новости

Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине

Вчера, 10:36
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КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Прокуратура считает основной версией крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины техническую неисправность, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на военную прокуратуру.
Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил, что вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, погибли четыре члена экипажа.
"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - говорится в сообщении агентства.
Также сообщается, что в декабре 2018 году вертолет проходил техническое обслуживание и "всё было в порядке".
По факту падения вертолета военная прокуратура Ровенского гарнизона возбудила дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия".
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
30 мая, 09:59
Вертолет Ми-8, разбившийся на Украине, загорелся после падения
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Ми-8УкраинаВ мире
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