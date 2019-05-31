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РИА Новости

Крымские археологи назвали санкции Украины за раскопки бестолковыми

Вчера, 10:32
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© Фото : Фотографии фонда "Археология"Археологи в Крыму
Археологи в Крыму
© Фото : Фотографии фонда "Археология"
Археологи в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко считает, что санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму являются полной глупостью, а толку от них нет.
Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Ограничительные меры планируют ввести против 28 научных и музейных учреждений. Проект о введении санкций направили на согласование в заинтересованные органы государственной власти. После этого его передадут на рассмотрение правительства.
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Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
"Позиция наша совершенно однозначная. Никакие санкции на археологические исследования повлиять не могут. Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого. Все исследования, которые проводились в Крыму в течение десятилетий, продолжаются, ничего по сути дела не поменялось, тут абсолютно никаких нарушений нет, и никакие санкции не смогут остановить процесс археологического изучения Крыма", - сказал Майко РИА Новости.
По его словам, санкции не скажутся на проведение раскопок. "Санкции эти совершено глупые и ненужные. Они абсолютно ничего поменять не могут. Специалисты, которые изучали полуостров, они будут и в дальнейшем его изучать. Археологи как вели раскопки, так и будут вести", - подчеркнул Майко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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