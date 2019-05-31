Крымские археологи назвали санкции Украины за раскопки бестолковыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко считает, что санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму являются полной глупостью, а толку от них нет.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Ограничительные меры планируют ввести против 28 научных и музейных учреждений. Проект о введении санкций направили на согласование в заинтересованные органы государственной власти. После этого его передадут на рассмотрение правительства.

"Позиция наша совершенно однозначная. Никакие санкции на археологические исследования повлиять не могут. Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого. Все исследования, которые проводились в Крыму в течение десятилетий, продолжаются, ничего по сути дела не поменялось, тут абсолютно никаких нарушений нет, и никакие санкции не смогут остановить процесс археологического изучения Крыма", - сказал Майко РИА Новости.

По его словам, санкции не скажутся на проведение раскопок. "Санкции эти совершено глупые и ненужные. Они абсолютно ничего поменять не могут. Специалисты, которые изучали полуостров, они будут и в дальнейшем его изучать. Археологи как вели раскопки, так и будут вести", - подчеркнул Майко.