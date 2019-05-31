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РИА Новости

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Вчера, 10:30
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ договорился подготовить проект международной программы инновационного сотрудничества государств-участников союза на период до 2030 года.
Как передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, участники встречи заключили соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств СНГ, а также соглашение в сфере музейного дела.
Главы правительств стран СНГ также подписали ряд соглашений в таможенной отрасли и изменений в действующие правила. Так, было подписано соглашение о взаимодействии таможенных органов СНГ по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
Изменения коснулись соглашений о порядке транзита через территорию стран участников-содружества, о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами СНГ, о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Также был подписан протокол о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
Вчера, 09:02
Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
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