Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ договорился подготовить проект международной программы инновационного сотрудничества государств-участников союза на период до 2030 года.

Как передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, участники встречи заключили соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств СНГ, а также соглашение в сфере музейного дела.

Главы правительств стран СНГ также подписали ряд соглашений в таможенной отрасли и изменений в действующие правила. Так, было подписано соглашение о взаимодействии таможенных органов СНГ по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.