Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ведении войны с Россией подтверждает продолжение курса его предшественника Петра Порошенко, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Александр Форманчук.

Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны".

"Все заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он дилетант в современной международной ситуации. Когда он говорит, что Украина ведет две войны и одну - с Россией, он официально подтверждает, что является преемником курса Порошенко", - сказал Форманчук.

О слабой подготовке Зеленского в международной политике, по его мнению, говорят заявления президента Украины о расширении нормандского формата за счет участия в нем США и Великобритании, напомнил политолог.

Форманчук усматривает в этом, что Зеленскому "сложно осваивать профессию президента". "Российская сторона на уровне президента не поздравляла его (со вступлением в должность). Это говорит о том, что такой сценарий, такое поведение Зеленского предвиделось", - добавил политолог.