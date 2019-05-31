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РИА Новости

Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ведении войны с Россией подтверждает продолжение курса его предшественника Петра Порошенко, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Александр Форманчук.
Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны".
"Все заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он дилетант в современной международной ситуации. Когда он говорит, что Украина ведет две войны и одну - с Россией, он официально подтверждает, что является преемником курса Порошенко", - сказал Форманчук.
О слабой подготовке Зеленского в международной политике, по его мнению, говорят заявления президента Украины о расширении нормандского формата за счет участия в нем США и Великобритании, напомнил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Вчера, 08:16
"Старые песни на новый лад". Политик о словах Зеленского про "две войны" Президент Украины заявил, что его страна ведет сразу две войны. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Владимир Зеленский произнес хорошо знакомые "мантры".
Форманчук усматривает в этом, что Зеленскому "сложно осваивать профессию президента". "Российская сторона на уровне президента не поздравляла его (со вступлением в должность). Это говорит о том, что такой сценарий, такое поведение Зеленского предвиделось", - добавил политолог.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин поздравит нового украинского лидера не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений РФ и Украины. По его словам, если эти успехи будут, "мы с вами их увидим невооруженным глазом".
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
"...Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И в процессе представленья Создается впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе...."
31 мая, 12:35
wwa_61_84
7201002
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