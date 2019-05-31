Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа

Певица Алсу на концерте "Песня года"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Брат участницы шоу "Голос. Дети" Ильгиз Валеев подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова, сообщил РИА Новости адвокат Искандер Фахретдинов.

Валеев не согласен с результатами голосования в шоу "Голос. Дети", которые объявили 24 апреля в прямом эфире Первого канала.

По словам юриста, обращение соответствует статье 184 УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение, — заявил адвокат.

Изначально победителем шестого сезона "Голос. Дети" была признана дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей, однако позже компания Group-IB выявила накрутку голосов.

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования. Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.