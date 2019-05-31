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РИА Новости

Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа

Вчера, 10:25
213837
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алсу на концерте "Песня года"
Певица Алсу на концерте Песня года
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Брат участницы шоу "Голос. Дети" Ильгиз Валеев подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова, сообщил РИА Новости адвокат Искандер Фахретдинов.
Валеев не согласен с результатами голосования в шоу "Голос. Дети", которые объявили 24 апреля в прямом эфире Первого канала.
По словам юриста, обращение соответствует статье 184 УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение, — заявил адвокат.

Изначально победителем шестого сезона "Голос. Дети" была признана дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей, однако позже компания Group-IB выявила накрутку голосов.
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования. Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.
Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск "Голоса. Дети", победителями были объявлены все финалисты. При этом Микелла Абрамова шоу пропустила.
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Общество
Популярные комментарии
Искренне уважаю поступок этого человека, подавшего заявление. Понятно, что никто не будет наказан. Но! Начинать борьбу надо с таких поступков! А семейке барыг-абрамовых-алсу позор и презрение!!!
31 мая, 10:46
a__4 ВеликоРосс
433500111
Хоть у кого-то хватило духу подать заяву. Был факт мошенничества, факт обмана. А факт открытия уголовного производства не было.
31 мая, 10:40
C3Craig 3375
38340106
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