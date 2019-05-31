Президент Казахстана заявил, что продолжит курс на сотрудничество с ЕС

НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжит курс, направленный на конструктивное партнерство с Европейским союзом.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

"Мы полны оптимизма о будущем наших взаимных отношений. Как глава государства, я буду продолжать курс к всеобъемлющему и конструктивному партнерству с Европейским союзом", - сказал Токаев в пятницу в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем Евросовета Дональдом Туском, который находится в Казахстане с визитом.