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РИА Новости

Президент Казахстана заявил, что продолжит курс на сотрудничество с ЕС

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжит курс, направленный на конструктивное партнерство с Европейским союзом.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
"Мы полны оптимизма о будущем наших взаимных отношений. Как глава государства, я буду продолжать курс к всеобъемлющему и конструктивному партнерству с Европейским союзом", - сказал Токаев в пятницу в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем Евросовета Дональдом Туском, который находится в Казахстане с визитом.
Токаев отметил, что "визит Туска открывает новую главу в сотрудничестве между Нур-Султаном и Брюсселем".
23 мая, 12:28
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