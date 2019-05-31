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РИА Новости

ФАС обвинила МТС в нарушении закона о рекламе

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип МТС
Логотип МТС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала МТС нарушившим законодательство о рекламе и выдала предписание прекратить недостоверную рекламу тарифа "Тарифище", сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам расследования о распространении рекламы тарифа "Тарифище" на телевидении, радио и рекламных конструкциях в период с августа по ноябрь 2018 года на территории РФ комиссия службы пришла к выводу, что рекламные сообщения формируют у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории РФ без исключения. А важная информация о том, что тариф действовал в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей территории Российской Федерации, в рекламе отсутствует.
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"В рекламе сделан акцент на сохранении стоимости оказываемых услуг и условий тарифа в поездках по России. Однако, надлежащим образом не указано о непредоставлении услуг в ряде регионов страны. Это вводит потребителей рекламы в заблуждение, так как они ожидают иные условия предоставления услуг, за это реклама и была признана незаконной", - прокомментировала решение комиссии начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.
Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела с целью назначения штрафа, размер которого может составить от 100 до 500 тысяч рублей.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. На конец первого квартала 2019 года общее число мобильных абонентов МТС составило 104,7 миллиона человек, из них 77,6 миллиона - в России.
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МТСРоссияЭкономика
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