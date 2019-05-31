Кузнецова прокомментировала ситуацию с жильем для детей-сирот

"Хочется сказать, что мы против выдачи жилищных сертификатов. На наш взгляд, при таком постинтернатном сопровождении, как сейчас, ни о каких сертификатах речь идти не может. Тем более, что без мнения выпускников принимать это решение нельзя, они являются совершеннолетними гражданами. Безусловно, необходимо искать новые пути, чтобы усовершенствовать процедуру предоставления жилья выпускникам сиротских учреждений, но не за счет уменьшения тех гарантий, которые государство им предоставляет", - сказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен.