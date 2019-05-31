В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минувшим днем осадки в Москве распределялись неравномерно, на метеостанции во Внуково зафиксировано 24 миллиметра, что соответствует почти половине от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Михаил Леус.

"Надо сказать, что осадки были распределены очень неравномерно. Больше всего осадков выпало во Внуково 24 миллиметра", - сообщил Леус.

Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру. Так как дождь в столичном регионе шел с разной интенсивностью, синоптикам удалось зафиксировать в Шереметьево 13 миллиметров осадков, а на метеостанции ВДНХ - всего один миллиметр.