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РИА Новости

В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

Вчера, 10:19
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛивень в Москве
Ливень в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минувшим днем осадки в Москве распределялись неравномерно, на метеостанции во Внуково зафиксировано 24 миллиметра, что соответствует почти половине от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Надо сказать, что осадки были распределены очень неравномерно. Больше всего осадков выпало во Внуково 24 миллиметра", - сообщил Леус.
Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру. Так как дождь в столичном регионе шел с разной интенсивностью, синоптикам удалось зафиксировать в Шереметьево 13 миллиметров осадков, а на метеостанции ВДНХ - всего один миллиметр.
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