Суд частично удовлетворил иск о выпуске косаток из "китовой тюрьмы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск островных экологов о выпуске на волю косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" удовлетворить частично", - объявила решение судья Наталья Перченко.

Суд признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отливщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

"Причины такого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы", - пояснила адвокат истцов Наталия Лисицына.

По ее словам, общественные организации намерены обжаловать решение суда.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.