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РИА Новости

Суд частично удовлетворил иск о выпуске косаток из "китовой тюрьмы"

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск островных экологов о выпуске на волю косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" удовлетворить частично", - объявила решение судья Наталья Перченко.
Суд признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отливщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 18:01
"Недвижимое имущество". Откроются ли двери "китовой тюрьмы"?Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не хочет выпускать их на волю. А все заявления о спасении китов не имеют юридической силы, считает он. Право на частную собственность столкнулось с законом о защите прав животных.
"Причины такого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы", - пояснила адвокат истцов Наталия Лисицына.
По ее словам, общественные организации намерены обжаловать решение суда.
Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 12:23
Эксперт объяснила, почему китов надо выпустить из "тюрьмы" как можно скорее
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 10:53
В команде Кусто ответили на слова владельца косаток из "китовой тюрьмы"
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РоссияПриморский крайПроисшествия
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