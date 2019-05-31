Президент Сербии и российский посол посетили раненного в Косово россиянина

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Чепурин посещают в Военно-медицинской академии (ВМА) Сербии раненного в Косово гражданина РФ, сотрудника миссии ООН в крае (МООНК, УНМИК) Михаила Краснощекова.

Краснощеков был доставлен в четверг из Косово и Метохии машиной с медицинским сопровождением в Белград. Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Сербии. Гражданин РФ был помещен в отделение максилофациальной (челюстно-лицевой) хирургии.

ВМА считается в Сербии лучшим местом для лечения военных и гражданских лиц. В ее составе – 27 клиник, 17 институтов и десяток различных центров, которые вместе занимают свыше 20 гектаров в сербской столице. За год через академию проходит около 30 тысяч пациентов.

Первым в клинику прибыл министр обороны Александр Вулин с представителями сербского командования.

Краснощеков лежит в палате один, администрация попросила журналистов не задавать ему вопросы. В палату пришел президент Сербии, посол РФ и представители посольства.

"Для меня честь ваш визит, господин президент... Извините, что я не очень фотогеничен сегодня", - сказал раненый.

"И для меня тоже. Вы говорите по-сербски без акцента... Для нас очень важно, что вы будете чувствовать себя как дома", - отметил Вучич.

Он добавил, что знает, что россиянина били прикладом и об автомобиль. Краснощеков улыбнулся и ответил, что "научился за двадцать лет на Балканах".

Посол Чепурин подчеркнул, что о Краснощекове продолжат максимально заботиться, его делом занимаются.

Президент Вучич накануне встретился за закрытыми дверями с послом РФ на фоне обострения ситуации в Косово. Он выразил сожаление, что при этих событиях ранен гражданин России, которому пожелал скорейшего выздоровления.

Посол РФ в свою очередь подчеркнул, что Россия решительно осуждает провокацию, которая является выражением грубости и наглости приштинских властей, и требует расследования в отношении ответственных за это. Он также отметил, что с требованиями России ознакомлен генсек ООН и миссия организации в Косово.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.