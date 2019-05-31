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РИА Новости

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионер получает пенсию
Пенсионер получает пенсию
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
"Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем пять тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (две тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее одной тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего шесть тысяч рублей, или 200 рублей в день.
Решить эту проблему можно только в рамках решения общих демографических проблем в России, считает аудитор. Поэтому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ нацпроекта "Демография".
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей. Кроме того, численность граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а численность нетрудоспособного населения по-прежнему растет.
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"Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают", — признала Орлова.
"Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить. Для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время", — сказала аудитор.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
А почему "стареющий мир" и уменьшение количества трудоспособных граждан никак не влияют на размер з/п депутатов и правительства? Почему законотворцы сами назначают себе заоблачные з/п, а нам рассказывают сказки, что народ не может получать больше по многим причинам?
31 мая, 15:11
natalia.rublievskaia
44474733
то есть они осознают в какую ж народ загнали... браво
31 мая, 11:31
sergeyleshchov
36240659
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