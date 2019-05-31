В Венгрии выписали из больницы шесть пострадавших при аварии с катером

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть из семи пострадавших при крушении круизного судна на Дунае в Будапеште выписаны из больницы, сообщает газета Шесть из семи пострадавших при крушении круизного судна на Дунае в Будапеште выписаны из больницы, сообщает газета Daily News Hungary со ссылкой на телеканал M1

Ранее полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого унесла жизни не менее семи человек.

По состоянию на день четверга, только один из пострадавших продолжал находиться в больнице, у него сломано ребро. Остальные шесть человек уже выписаны.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.