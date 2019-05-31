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РИА Новости

В Венгрии выписали из больницы шесть пострадавших при аварии с катером

Вчера, 10:10
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© AP Photo / Peter LakatosСотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / Peter Lakatos
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть из семи пострадавших при крушении круизного судна на Дунае в Будапеште выписаны из больницы, сообщает газета Daily News Hungary со ссылкой на телеканал M1.
Ранее полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого унесла жизни не менее семи человек.
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
30 мая, 23:54
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
По состоянию на день четверга, только один из пострадавших продолжал находиться в больнице, у него сломано ребро. Остальные шесть человек уже выписаны.
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
По данным полиции, после столкновения прогулочного катера и круизного судна Sigyn компании Viking Cruises лодка утонула в течение семи секунд. Круизная компания Viking Cruises подтвердила факт инцидента, никто из пассажиров и членов экипажа Sigyn не пострадал
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
30 мая, 16:08
Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
000410
Южная КореяВенгрияВ мире
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