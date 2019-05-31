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РИА Новости

Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"

Вчера, 10:07
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Банк Интеза" (входит в состав итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo) не отказывается от возможности финансирования "Северного потока — 2", ждет всех разрешений со стороны Европейского союза по проекту, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
"Что касается "Северного потока — 2", то я всегда говорил: как только мы будем точно уверены, что проект будет реализован, получив все разрешения со стороны Евросоюза, мы будем готовы оперативно рассмотреть возможность и целесообразность участия в его финансировании", - сказал Фаллико.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
23 мая, 13:34
Политик: вокруг "Северного потока-2" разыгрывается второй акт "драмы"В Германии отвергли американские санкции против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании, однако с ней возникли сложности.
Кроме того, в мае вступили в силу поправки в Газовую директиву ЕС, касающиеся морских газопроводов. Теперь новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), установка конкурентных тарифов на прокачку, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для отдельных проектов. Пока неясно, будет ли сделано исключение для "Северного потока — 2".
Рабочий на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
22 мая, 21:33
В Германии отвергли американские санкции против "Северного потока — 2"
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Банк ИнтезаЕвросоюзЭкономика
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