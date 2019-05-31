Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Банк Интеза" (входит в состав итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo) не отказывается от возможности финансирования "Северного потока — 2", ждет всех разрешений со стороны Европейского союза по проекту, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Что касается "Северного потока — 2", то я всегда говорил: как только мы будем точно уверены, что проект будет реализован, получив все разрешения со стороны Евросоюза, мы будем готовы оперативно рассмотреть возможность и целесообразность участия в его финансировании", - сказал Фаллико.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании, однако с ней возникли сложности.

Кроме того, в мае вступили в силу поправки в Газовую директиву ЕС, касающиеся морских газопроводов. Теперь новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), установка конкурентных тарифов на прокачку, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для отдельных проектов. Пока неясно, будет ли сделано исключение для "Северного потока — 2".