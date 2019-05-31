В Екатеринбурге получили почти десять тысяч предложений по месту для храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Жители Екатеринбурга направили около 10 тысяч предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины, против возведения которого на месте сквера протестовали жители, сообщает в пятницу городская администрация.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре уральской столицы прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей по поводу их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Администрация города сообщила о 53 возможных площадках для строительства, в числе которых и сквер у Драмтеатра, где собирались возвести храм до начала протестных акций.