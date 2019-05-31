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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге получили почти десять тысяч предложений по месту для храма

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСквер у Театра драмы в Екатеринбурге
Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Жители Екатеринбурга направили около 10 тысяч предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины, против возведения которого на месте сквера протестовали жители, сообщает в пятницу городская администрация.
Ранее сообщалось о том, что поступило около 9 тысяч обращений.
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Акции против строительства храма на месте сквера в центре уральской столицы прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей по поводу их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Администрация города сообщила о 53 возможных площадках для строительства, в числе которых и сквер у Драмтеатра, где собирались возвести храм до начала протестных акций.
"На 9.00 (7.00 мск) зарегистрировано 9966 обращений граждан с предложением площадок под строительство собора святой Екатерины. Обработка обращений продолжается. Итоговую информацию ждем в понедельник", - говорится в сообщении.
Ранее в мэрии уточняли, что по результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, в ходе которого жители смогут проголосовать за площадку для возведения нового храма.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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