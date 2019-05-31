Крым намерен инициировать вопрос отмены западных санкций в Европейском суде

"Мы будем инициировать международное судебное разбирательство по отмене абсолютно противоправных санкций, введенных в отношении Крыма. С подобным предложением мы готовы обратиться к федеральным органам власти. Крымские санкции должны быть обязательно оспорены и шансы на это у российской стороны, при условии объективного судебного разбирательства, достаточно велики", - сказал РИА Новости Молохов.