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РИА Новости

Крым намерен инициировать вопрос отмены западных санкций в Европейском суде

Вчера, 09:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Гурзуф . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Крым намерен инициировать рассмотрение вопроса по отмене западных санкций в Европейском суде справедливости в Люксембурге, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Мы будем инициировать международное судебное разбирательство по отмене абсолютно противоправных санкций, введенных в отношении Крыма. С подобным предложением мы готовы обратиться к федеральным органам власти. Крымские санкции должны быть обязательно оспорены и шансы на это у российской стороны, при условии объективного судебного разбирательства, достаточно велики", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, санкции в отношении Крыма являются недопустимым бесчеловечным примером несправедливости, а также нарушений прав и свобод граждан.
"Нами уже собраны необходимые материалы, которые могут лечь в основу будущего обращения в Европейский суд справедливости", - сказал Молохов.
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