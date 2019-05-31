Власти Улан-Удэ проверят детские аттракционы после ЧП с батутом

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков после инцидента с опрокидыванием батута распорядился приостановить деятельность всех аттракционов, не имеющих официальных разрешений, и проверить их на безопасность, сообщает мэрия.

В Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти заявили о совместной с надзорными органами проверке всех батутов в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку, по ее данным, возраст детей от 2 до 7 лет.

По данным мэрии, Шутенков заявил о необходимости провести служебное расследование, чтобы не допустить такого впредь. Он предложил составить реестр всех аттракционов, подготовить предложения по изменениям нормативно-правовой базы, оказать материальную помощь пострадавшим семьям.