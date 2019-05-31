Переходить к адресной поддержке надо осторожно, заявили в Счетной палате

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти РФ должны с большой осторожностью переходить к адресной поддержке граждан, выплаты и пособия нельзя назначать только по нуждаемости, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Она напомнила, что существующие в России меры социальной поддержки можно разделить на страховые, которые зависят от размера обязательных страховых взносов каждого гражданина, и нестраховые.

"Должны ли все нестраховые меры социальной поддержки в перспективе стать адресными по нуждаемости? По этому пути надо идти очень осторожно", - сказала Орлова, добавив, что в отношении этих мер правительство сейчас проводит достаточно последовательную политику.

"Совершенно точно, все выплаты и пособия назначаться только по нуждаемости не могут. Очевидный пример: выплаты гражданам за заслуги перед страной, например, ветеранам, Героям, выплаты за возмещение вреда, в частности пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Таких примеров много и здесь критерий нуждаемости применяться не может", - сказала Орлова.

Она напомнила, что материнский капитал относится к той же категории выплат и предоставляется гражданам при рождении второго или последующего ребенка вне зависимости от дохода. "Это была принципиальная позиция законодателя. Государство заинтересовано в рождении детей во всех семьях – и бедных, и богатых", - пояснила она.