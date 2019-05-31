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РИА Новости

Переходить к адресной поддержке надо осторожно, заявили в Счетной палате

Вчера, 09:38
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
© РИА Новости / Нина Зотина
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти РФ должны с большой осторожностью переходить к адресной поддержке граждан, выплаты и пособия нельзя назначать только по нуждаемости, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
Она напомнила, что существующие в России меры социальной поддержки можно разделить на страховые, которые зависят от размера обязательных страховых взносов каждого гражданина, и нестраховые.
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"Должны ли все нестраховые меры социальной поддержки в перспективе стать адресными по нуждаемости? По этому пути надо идти очень осторожно", - сказала Орлова, добавив, что в отношении этих мер правительство сейчас проводит достаточно последовательную политику.
"Совершенно точно, все выплаты и пособия назначаться только по нуждаемости не могут. Очевидный пример: выплаты гражданам за заслуги перед страной, например, ветеранам, Героям, выплаты за возмещение вреда, в частности пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Таких примеров много и здесь критерий нуждаемости применяться не может", - сказала Орлова.
Она напомнила, что материнский капитал относится к той же категории выплат и предоставляется гражданам при рождении второго или последующего ребенка вне зависимости от дохода. "Это была принципиальная позиция законодателя. Государство заинтересовано в рождении детей во всех семьях – и бедных, и богатых", - пояснила она.
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Поэтому, по мнению аудитора, "демографические" выплаты в целом не должны привязываться к благосостоянию семей. "А здесь, помимо материнского капитала, целый пакет пособий, определяющих значимость для государства рождения детей: единовременное пособие при рождении ребенка или при передаче его на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву", - уточнила она.
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Светлана ОрловаРоссияОбщество
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