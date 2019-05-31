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РИА Новости

Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести

Вчера, 09:34
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Число детей, пострадавших из-за падения батута в Улан-Удэ, увеличилось до шести, сообщили РИА Новости в пятницу в Минздраве Бурятии.
В Улан-Удэ в четверг перевернулся батут. Пятеро детей пострадали и были доставлены в республиканскую больницу, четверо из них находятся в реанимации. В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра.
Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку. По ее данным, возраст пострадавших детей от 2 до 7 лет.
"Вчера около 21.00 в республиканскую больницу обратилась семья с четырехлетним ребенком. Врачи его осмотрели, диагностировали ушибы и отпустили домой на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что состояние пяти госпитализированных детей на сегодняшний день без отрицательной динамики.
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