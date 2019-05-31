Более 30 человек освободили из тюрьмы "Талибана" в Афганистане

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана освободили 33 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление минобороны страны. Силы безопасности Афганистана освободили 33 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает телеканалсо ссылкой на заявление минобороны страны.

Как сообщили в министерстве, операция по освобождению была проведена в четверг в районе Сангин в провинции Гильменд. Среди освобожденных - один мирный житель, трое сотрудников национальной полиции и 29 военнослужащих.

По данным телеканала, после освобождения пленников тюрьма была разрушена.

Накануне сообщалось об освобождении 28 человек из тюрьмы "Талибана" в провинции Забуль. Среди освобожденных 16 мирных жителей и 12 силовиков.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.