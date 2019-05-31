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РИА Новости

Более 30 человек освободили из тюрьмы "Талибана" в Афганистане

Вчера, 09:34
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана освободили 33 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление минобороны страны.
Как сообщили в министерстве, операция по освобождению была проведена в четверг в районе Сангин в провинции Гильменд. Среди освобожденных - один мирный житель, трое сотрудников национальной полиции и 29 военнослужащих.
По данным телеканала, после освобождения пленников тюрьма была разрушена.
Накануне сообщалось об освобождении 28 человек из тюрьмы "Талибана" в провинции Забуль. Среди освобожденных 16 мирных жителей и 12 силовиков.
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В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.
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