В Москве электричка сбила двоих мужчин, один погиб

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Электропоезд наехал на двух мужчин на железнодорожной станции "Электрозаводская" в Москве, один мужчина погиб, второй сильно травмирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 50 метрах от платформы "Электрозаводская" электричка сбила двух мужчин. В результате ЧП один из них погиб, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила в свою очередь, что на место происшествия выехала следственно – оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.