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РИА Новости

В Москве электричка сбила двоих мужчин, один погиб

Вчера, 09:33
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Электропоезд наехал на двух мужчин на железнодорожной станции "Электрозаводская" в Москве, один мужчина погиб, второй сильно травмирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 50 метрах от платформы "Электрозаводская" электричка сбила двух мужчин. В результате ЧП один из них погиб, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Электропоезда на вокзале
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Обстоятельства ЧП выясняются.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила в свою очередь, что на место происшествия выехала следственно – оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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