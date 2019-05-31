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РИА Новости

"Интеза" готов организовать кредит Газпрому на строительство Амурского ГПЗ

Вчера, 09:31
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости/Прайм. "Банк Интеза" (входит в состав итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo) готов организовать синдицированный кредит "Газпрому" на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
"У нас с "Газпромом" хорошие двусторонние отношения. Сейчас мы говорим об участии в финансировании этой компании. В основном деньги идут на строительство Амурского ГПЗ. Нам это особенно интересно, потому что там есть итальянский партнер - Maire Tecnimont", - сказал Фаллико.
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"Амурский ГПЗ - очень большой, амбициозный проект... Если пойдет речь о синдицированном кредите, мы обратимся с предложением организовывать его. Мы надеемся на продолжение участия в этом проекте", - добавил банкир.
"Газпром" в феврале 2019 года выдал гарантии в размере до 2,97 миллиарда евро своей дочерней компании "Газпром переработка Благовещенск", которая реализует проект строительства Амурского ГПЗ, по займу от Intesa Sanpaolo.
Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2024 году.
После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия в год.
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