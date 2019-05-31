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РИА Новости

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Вчера, 09:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета".
Кроме того, премьер заявил, что Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но "по каким-то причинам" страну не допустили к изучению самописцев.
"Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", — заключил он.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
14 мая, 18:53
Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплетсяАвтор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 мая, 16:16
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрытия сведений по крушению MH17
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.
Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
17 июля 2017, 11:00
Расследование крушения малайзийского Boeing под ДонецкомКрушение самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Подробнее о расследовании обстоятельств катастрофы — в инфографике Ria.ru.
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MH17. РасследованиеМалайзияРоссия
Популярные комментарии
и вишенкой на торте участие в расследовании УКРАИНЫ - сами сбили, сами и расследуют
31 мая, 11:29
Т.Тутэйшы .
32610000
Вот это его пробило на откровенность. Что-то в мире явно происходит.
31 мая, 10:11
Виктор Чирков
30669003
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