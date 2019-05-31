Посол Китая в России рассказал о шагах для роста товарооборота двух стран

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Посол Китая в РФ Ли Хуэ в интервью РИА Новости рассказал о шагах, необходимых для дальнейшего роста товарооборота между двумя странами.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. Правительства двух стран поставили цель в дальнейшем довести объем двустороннего оборота до 200 миллиардов долларов в год.

"Намеченная цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов США объясняется тем, что надо много поработать. Во-первых, необходимо продолжать ориентироваться на рынок, следует понимать, что тенденция экономической глобализации и упрощения процедур торговли неудержимая, трудности перед нами носят временный характер. Во-вторых, необходимо использовать запас стратегических крупных проектов обеих сторон в соответствии с ожидаемыми целями", - сказал дипломат.

По мнению посла Китая, КНР и России надо активизировать расширение сотрудничества между предприятиями среднего и малого бизнеса, уделять пристальное внимание изменениям на рынке и активно развивать новые точки роста.

"В 2019 году товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, что свидетельствует о том, что меры, принятые обеими сторонами для развития торгово-экономического сотрудничества, правильны, и их эффекты начинаются проявляться", - отметил Ли Хуэй.

По словам китайского посла, Пекин и Москва будут продолжать прилагать усилия для повышения уровня двустороннего и регионального торгово-экономического сотрудничества, содействовать устойчивому и стабильному росту мировой экономики.