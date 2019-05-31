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РИА Новости

Посол Китая в России рассказал о шагах для роста товарооборота двух стран

Вчера, 09:26
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Посол Китая в РФ Ли Хуэ в интервью РИА Новости рассказал о шагах, необходимых для дальнейшего роста товарооборота между двумя странами.
По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. Правительства двух стран поставили цель в дальнейшем довести объем двустороннего оборота до 200 миллиардов долларов в год.
"Намеченная цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов США объясняется тем, что надо много поработать. Во-первых, необходимо продолжать ориентироваться на рынок, следует понимать, что тенденция экономической глобализации и упрощения процедур торговли неудержимая, трудности перед нами носят временный характер. Во-вторых, необходимо использовать запас стратегических крупных проектов обеих сторон в соответствии с ожидаемыми целями", - сказал дипломат.
По мнению посла Китая, КНР и России надо активизировать расширение сотрудничества между предприятиями среднего и малого бизнеса, уделять пристальное внимание изменениям на рынке и активно развивать новые точки роста.
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"В 2019 году товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, что свидетельствует о том, что меры, принятые обеими сторонами для развития торгово-экономического сотрудничества, правильны, и их эффекты начинаются проявляться", - отметил Ли Хуэй.
По словам китайского посла, Пекин и Москва будут продолжать прилагать усилия для повышения уровня двустороннего и регионального торгово-экономического сотрудничества, содействовать устойчивому и стабильному росту мировой экономики.
По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая - 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%. Согласно данным главного таможенного управления КНР, в январе-апреле 2019 года товарооборот между Россией и Китаем достиг 33,17 миллиарда долларов, что на 5,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года.
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