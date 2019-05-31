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РИА Новости

Россия не отказывалась от советско-японской декларации, заявил Лавров

Вчера, 09:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Россия никогда не отказывалась от Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч со своим японским коллегой Таро Коно.
"Россия никогда не отказывалась от этого документа (Совместной советско-японской декларации 1956 года). В отличие от Японии, которую американцы заставили подвесить ее реализацию, заключив договор о военном союзе. Но президент Путин с первых дней своего президентства подчеркивал, что мы будем ответственно подходить ко всем обязательствам, подписанным Советским Союзом. Россия – государство-продолжатель Советского Союза. В качестве таковой она признана всем международным сообществом, - сказал министр иностранных дел России. - Поэтому мы будем выполнять все документы, заключенные СССР, включая декларацию 1956 года, которая признает, что у нас должен быть мирный договор. А мирный договор невозможен без признания итогов Второй мировой войны, а затем уже Советский Союз, в духе доброй воли и идя навстречу интересам японского народа, готов решать вопрос и по пограничному размежеванию".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в Москве
10 мая, 14:08
Лавров отметил важность переговоров с Токио на основе декларации 1956 года
Лавров подчеркнул, что "сам факт, что обозначена основа такой перспективы в качестве доброй воли Советского Союза и его стремления учесть интересы японского народа, означает только одно, что эти острова в момент подписания декларации рассматривались обеими сторонами как неотъемлемая часть территории Советского Союза". Он отметил, что без признания этого факта "двигаться на основе декларации практически невозможно".
Кроме того, Лавров напомнил, что в декларации четко обозначена очередность решения вопросов двусторонних отношений.
"В совместной декларации 1956 года четко зафиксировано, что наша страна и Япония подписывают мирный договор и только затем мы будем рассматривать вопрос территориального размежевания. Только в такой последовательности. Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который бы отражал десятилетия, прошедшие после окончания войны и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией и задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития. И президент России, и премьер-министр Японии неоднократно подчеркивают необходимость нахождения такого решения, которое было бы поддержано народами обеих стран, а до этого вывести наши отношения на качественно новый уровень, чем мы сейчас и занимаемся", - сказал Лавров
В Токио завершилась пятая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран в этом году, если считать проведенные накануне переговоры в формате "2+2". Переговоры шли три часа. В январе состоялся первый раунд переговоров на министерском уровне, направленных на решение проблемы подписания мирного договора, под которой в Японии понимают и решение территориального вопроса. Накануне состоялся четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии в формате "2+2".
Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года
19 октября 2016, 11:58
Советско японская совместная декларация (1956)Подробнее о советско‑японской совместной декларации (1956) читайте в справке РИА Новости.
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Таро КоноСергей ЛавровЯпонияРоссияСССРВ мире
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