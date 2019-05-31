Россия не отказывалась от советско-японской декларации, заявил Лавров

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Россия никогда не отказывалась от Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч со своим японским коллегой Таро Коно.

"Россия никогда не отказывалась от этого документа (Совместной советско-японской декларации 1956 года). В отличие от Японии, которую американцы заставили подвесить ее реализацию, заключив договор о военном союзе. Но президент Путин с первых дней своего президентства подчеркивал, что мы будем ответственно подходить ко всем обязательствам, подписанным Советским Союзом. Россия – государство-продолжатель Советского Союза. В качестве таковой она признана всем международным сообществом, - сказал министр иностранных дел России. - Поэтому мы будем выполнять все документы, заключенные СССР, включая декларацию 1956 года, которая признает, что у нас должен быть мирный договор. А мирный договор невозможен без признания итогов Второй мировой войны, а затем уже Советский Союз, в духе доброй воли и идя навстречу интересам японского народа, готов решать вопрос и по пограничному размежеванию".

Лавров подчеркнул, что "сам факт, что обозначена основа такой перспективы в качестве доброй воли Советского Союза и его стремления учесть интересы японского народа, означает только одно, что эти острова в момент подписания декларации рассматривались обеими сторонами как неотъемлемая часть территории Советского Союза". Он отметил, что без признания этого факта "двигаться на основе декларации практически невозможно".

Кроме того, Лавров напомнил, что в декларации четко обозначена очередность решения вопросов двусторонних отношений.

"В совместной декларации 1956 года четко зафиксировано, что наша страна и Япония подписывают мирный договор и только затем мы будем рассматривать вопрос территориального размежевания. Только в такой последовательности. Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который бы отражал десятилетия, прошедшие после окончания войны и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией и задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития. И президент России, и премьер-министр Японии неоднократно подчеркивают необходимость нахождения такого решения, которое было бы поддержано народами обеих стран, а до этого вывести наши отношения на качественно новый уровень, чем мы сейчас и занимаемся", - сказал Лавров