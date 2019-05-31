В Эквадоре шесть заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть заключенных погибли и один получил ранения в результате столкновений в тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе Эквадора, говорится в заявлении, опубликованном в По меньшей мере шесть заключенных погибли и один получил ранения в результате столкновений в тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе Эквадора, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter местной полиции.

"По последним данным, в результате инцидентa погибли шесть заключенных и один пострадал", - сообщили в полиции.

Как сообщает местное издание Telegrafo , беспорядки начались в четверг утром. В тот момент в тюремном комплексе находились сотни людей, посещавших своих родственников. Они стали свидетелями столкновений.

По словам директора исправительного учреждения Альфредо Муньоса, труп одного из законченных был найден обгоревшим, остальные пятеро погибли от огнестрельных ранений.

По данным издания, после того, как стали поступать сообщения о беспорядках в тюрьме, к исправительному учреждению начали съезжаться родственники заключенных. Требуя объяснений, они закидывали камнями охранявшую вход полицию, кареты скорой помощи и патрульные автомобили. Для оказания поддержки полицейским на место были направлены около 15 военнослужащих.