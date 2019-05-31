Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T09:25Z
https://ria.ru/20190531/1555134481.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Эквадоре шесть заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме

Вчера, 09:25
135
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть заключенных погибли и один получил ранения в результате столкновений в тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе Эквадора, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter местной полиции.
"По последним данным, в результате инцидентa погибли шесть заключенных и один пострадал", - сообщили в полиции.
Как сообщает местное издание Telegrafo, беспорядки начались в четверг утром. В тот момент в тюремном комплексе находились сотни людей, посещавших своих родственников. Они стали свидетелями столкновений.
По словам директора исправительного учреждения Альфредо Муньоса, труп одного из законченных был найден обгоревшим, остальные пятеро погибли от огнестрельных ранений.
Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019
28 мая, 14:44
В одесской колонии, где вспыхнул бунт, ввели режим с усиленной охраной
По данным издания, после того, как стали поступать сообщения о беспорядках в тюрьме, к исправительному учреждению начали съезжаться родственники заключенных. Требуя объяснений, они закидывали камнями охранявшую вход полицию, кареты скорой помощи и патрульные автомобили. Для оказания поддержки полицейским на место были направлены около 15 военнослужащих.
Сообщается, что правоохранителям удалось взять ситуацию в исправительном учреждении под контроль. Генпрокуратура начала расследование инцидента и подтвердила задержание четырех человек.
000000
ЭквадорВ мире
Рекомендуем
Продажа сигарет
Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве
РИА
Новости
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщают СМИ
США подтвердили, что при взрыве в Кабуле пострадали четверо военных
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Кабуле четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля
В Сальвадоре женщина умерла от сердечного приступа из-за землетрясения
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
Моди распределил ключевые посты в новом правительстве Индии
СМИ сообщили о гибели подростка от огня израильских военных на КПП
СК выясняет обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Башкирии
Президент Сербии Александр Вучич
Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября
Более 30 человек освободили из тюрьмы "Талибана" в Афганистане
В ДНР завели уголовные дела против четырех украинских командиров
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали два человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
Лента новостейМолния