Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил РИА Новости, что в пятницу в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.
"Сегодня не лучший день для водителя - с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда - дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно", - говорится в сообщении.
Также в ЦОДД посоветовали водителям тщательнее строить маршруты и пользоваться метрополитеном.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды