Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

"Сегодня не лучший день для водителя - с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда - дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно", - говорится в сообщении.