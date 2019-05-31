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РИА Новости

Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

Вчера, 09:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил РИА Новости, что в пятницу в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.
"Сегодня не лучший день для водителя - с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда - дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно", - говорится в сообщении.
Также в ЦОДД посоветовали водителям тщательнее строить маршруты и пользоваться метрополитеном.
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