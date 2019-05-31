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РИА Новости

Россиянам сократят новогодние каникулы

Вчера, 09:15
316547
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней.
Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.
В последние два года каникулы были десятидневными: в 2017-м 30 и 31 декабря выпадали на выходные, в 2018-м субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.
В этом году 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, это будут рабочие дни. А выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая.
Попали под сокращение
Вчера, 14:11
Попали под сокращение
Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрят, его направят на подпись премьеру.
В начале мая Минтруд представил предложения по переносу выходных в 2020 году. Помимо восьмидневных новогодних каникул, длинные выходные ждут россиян на Первомай: пять дней, с 1 по 5 мая. Три выходных приходятся на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), Международный женский день (с 7 по 9 марта), День Победы (с 9 по 11 мая) и День России (с 12 по 14 июня). Еще один выходной — 4 ноября, День народного единства.
Новогодние каникулы
21 января, 03:40
В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул
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Общество
Популярные комментарии
А что могут придумать спортсмены, актеры и скоморохи? Только часы переводить и выходные переносить.
31 мая, 09:49
Михаил Моносов
3081713015
как уже достали со своими переносами... Сделали бы для себя, депутатов свой календарь, и не лезли бы туда куда не просят. То что должны делать, не делают. А то что не просят, прям так и норовят изменить...
31 мая, 09:43
ФПФеликс Плюсов
275504018
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