Россиянам сократят новогодние каникулы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В 2020 году новогодние каникулы В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней.

Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета" . По Трудовому кодексу праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.

В последние два года каникулы были десятидневными: в 2017-м 30 и 31 декабря выпадали на выходные, в 2018-м субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.

В этом году 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, это будут рабочие дни. А выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая.

Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрят, его направят на подпись премьеру.