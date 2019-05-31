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РИА Новости

Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате

Вчера, 09:12
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрукты и овощи
Фрукты и овощи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фрукты и овощи . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Национальный проект "Демография" - один из 13 ключевых проектов "майского указа" президента РФ, он состоит из пяти федеральных проектов, в числе которых проект "Укрепление общественного здоровья". Его цель – мотивировать граждан вести правильный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и отказаться от вредных привычек.
"Каким образом будет внедряться здоровое питание для 19 миллионов граждан, проживающих за чертой бедности? Хочу напомнить, что по факту это не черта бедности, а черта нищеты. Или при выработке рекомендаций будут исходить из прожиточного минимума и состава минимальной потребительской корзины?" - интересуется Орлова.
"Из чего предполагается исходить при установлении подходов к здоровому питанию – из разумного рациона, полезного для людей, или из финансовых возможностей граждан?", – также задаётся вопросом она, напоминая, что в России большое количество людей с низкими доходами, а здоровое питание стоит дорого. "Мы уже знаем, что произошло с ценником на постные продукты – в период поста он вырос более чем в два раза на одни и те же товары", – напомнила аудитор.
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Другой проект - "Спорт – норма жизни" также вызывает у контрольного ведомства вопросы, поскольку, по словам Орловой, у людей может не быть свободных денег на покупку спортивного инвентаря и экипировки, а также возможности получить необходимые медицинские справки для допуска к спортивным соревнованиям.
"Вопрос в том, каким образом отразится ведение здорового образа жизни на уровне благополучия населения. Если ничего не изменится в уровне жизни, кто сможет пользоваться теми услугами, которые предлагаются?" - спрашивает она. Эти вопросы, по мнению аудитора, должны быть проработаны дополнительно.
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